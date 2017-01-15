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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق بمشروع القري النموذجية

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال توصيل المرافق بمشروع القري النموذجية

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، أعمال المرافق والخدمات بمشروع القري النموذجية التي تم إنشائها شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة.

حيث وجه الزملوط أن تكون المنطقة الخدمية والتي تضم مسجد ومدرسة ابتدائية ووحدة صحية منتصف المشروع لخدمة كل القري، كما وجه بإنشاء سوق تجاري بكل قرية وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية.

وأوضح المحافظ أنه يجرى حاليًا الانتهاء من محطة مياه الشرب، موجهًا بحفر بئر سطحي لري الحزام الشجري والمسطحات الخضراء.

الجدير بالذكر أن التقديم للحصول على منزل وقطعة أرض بمساحة ٥ فدان بالمشروع لا يزال متاح لأبناء المحافظة، وذلك حتي الأول من شهر سبتمبر القادم.


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