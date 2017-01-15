محافظ الوادي الجديد يعلن تطوير مجمع أسمدة فوسفات أبوطرطور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن بدء العمل بتطوير مشروع مجمع أسمدة فوسفات أبوطرطور خلال شهرين بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة.

مضيفا أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة تأهيل خط السكة الحديد لخدمة المشروع على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عامين من الآن، مشيرًا إلى تسليم المشروع لشركة صينية بعد التخصيص ودراسة مخطط العمل ومراحل التنفيذ.

وأوضح المحافظ أن أهمية المشروع تكمن في تدشين أكبر صرح لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفسفوريك في مصر والشرق الأوسط؛ وذلك بهدف استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد الزملوط أن المشروع سينفذ بتكلفة تقديرية 20 مليار جنيه على بعد 44 كم من مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وأنه سيتم وضع حجر أساس المشروع خلال العام الحالي وسيتم الانتهاء من تنفيذه وبدء الإنتاج في 2021.

كما أوضح المحافظ أن المنطقة التي سيقام بها المشروع هي هضبة منجم فوسفات أبو طرطور، والتي تقدر احتياطات الفوسفات بها بــ 1000 مليون طن، ويضم المشروع المقرر إنشاؤه ثلاث وحدات، منها وحدة لتصنيع حمض الكبريتيك المركز، وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة فضلًا عن محطة لتوليد الكهرباء.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل للشباب من المهندسين والكيميائيين والحرفيين في مختلف المجالات، بينما استعدت وزارة النقل لتنفيذ مخطط لإعادة تأهيل خط سكة حديد لنقل إنتاج المشروع إلى موانئ التصدير بتكلفة 5 مليارات جنيه.