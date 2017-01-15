محافظ الجيزة: إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس بالمحافظة

تحت شعار "عودة المدارس" أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين تم إقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأشار المحافظ إلى أن المعارض التي تم إقامتها تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع وستقام المعارض الأخرى بأحياء ومراكز ومدن الهرم (المنصورية) وجنوب الجيزة (المنيب) والعجوزة (أرض اللواء) وكرداسة (ش اللبينى) والحوامدية (طريق مصر أسيوط الزراعي)، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكل الخدمات اللوجستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪.

وأضاف راشد أن سعى المحافظة نحو إقامة المعارض يأتي في إطار دورها الهام في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مؤكدًا أن المعارض ستبدأ في استقبال المواطنين بداية من الأسبوع الحالي ولمدة شهر لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تمويني بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين في حالة عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.

ومن جانبه أشار المهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن التكلفة الإجمالية لإقامة تلك المعارض تصل إلى 2.5 مليون جنيه وتأتى بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس، حيث تضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن باقي الأسواق.



