محافظ الفيوم يستقبل أسرة شهيد كمين العريش المجند شريف محمد سعد

استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أسرة المجند شريف محمد سعد ابن قرية منيا الحيط التابعة لمركز اطسا الذي استشهد في كمين العريش فجر يوم عيد الفطر.



خلال اللقاء قدم محافظ الفيوم تعازيه الحارة لأسرة الشهيد داعياً الله سبحانه وتعالي أن يُلهم أهله الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، ووافق محافظ الفيوم على إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن إطلاق اسم الشهيد على إحدي المدارس الحكومية بعد العرض علي اللجنة المكلفة بهذا الشأن تخليداً لذكري الشهيد وتقديراً لروحه الذكية التى قدمها دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره.

وأكد محافظ الفيوم أن مكتبه مفتوح أمام الجميع للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى شكواهم والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع المسئولين المختصين، موضحاً أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لأسر شهداء الواجب الوطني وذويهم، تقديراً لدور أبناءهم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن الوطن والدفاع عن أراضيه.

وأكد المحافظ أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من أمن واستقرار مصر وعزيمة المصريين، بل تزيدهم قوة وإصراراً على اقتلاع الإرهاب من جذوره، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء الأبرار وأن يسكنهم



