تواصل حملات إزالة الاشغالات ورفع تراكمات القمامة بالمنوفية

تواصل الجهات التنفيذية بمحافظة المنوفية تنفيذ حملات الإزالة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



حيث أفاد رجب النقيدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بشن حملة مساء أمس لرفع الإشغالات بشوارع بورسعيد البحري والقبلي وشارع الجلاء وشارع أحمد عرابي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أسفرت عن تحرير 75 محضر إشغال و94 حالة ضبط و187حالة إزالة فورية 3 محاضر بيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق حفاظًا على الصالح العام.

وفي نفس السياق أفاد خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا برفع 118 طن قمامة ومخلفات خلال حملة مكبرة للتطوير الحضاري ورفع التراكمات المتواجدة بجوار حديقة الطفل بمدينة تلا، أسفرت عن رفع 10 أطنان تراكمات من قرية كفر طبلوها، و40طن من قرية كمشيش، كما تم المرور على الطرق الرئيسية ورفع 28 طن من الطرق والمشروع والمنازل، و40 طن من منطقة أرض يونان بزنارة.

كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بأنه تم تنفيذ إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 176 متر مربع بناحية كفر شحاته التابعة للوحدة المحلية بزاوية بمم.