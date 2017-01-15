محافظ الفيوم يلتقي عددا من أهالي قرية بني صالح لبحث مشكلات القرية

التقى اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عددًا من أهالي قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، لبحث مطالب ومشكلات أهالي القرية والوقوف على الحلول المناسبة لها بحضورممثلين عن كل من: الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديريتي الزراعة والتموين، وشبكة الصرف الصحي، وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم.

ناقش المحافظ أهالي قرية بني صالح حول عدد من المشكلات التي تمت طرحها خلال اللقاء والتي تتعلق بالصرف الصحي، والنظافة، والتموين، وارتفاع كثافة التلاميذ بالفصول.

ووجه نائب رئيس مدينة الفيوم بتنظيم حملة مكبرة للنظافة بالقرية، وتشجير الشوارع، وتوفير صندوقين بشكل مبدئي لتجميع القمامة، مشددًا على ضرورة قيام سيارات مجلس المدينة بتفريغ الصناديق بشكل دوري، كما أكد المحافظ ضرورة التوعية بقيمة النظافة، وغرس قيمة الانتماء، وحب الوطن، والسلوكيات الإيجابية فى نفوس التلاميذ والنشء الصغير، وكذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي الحازم لمختلف صور التعديات عليها.

"كما وجه «سعد» وكيل مديرية التموين بسرعة حل مشكلة مستودع الدقيق المتوقف بالقرية لتيسير حصول أهالي القرية على حصتهم من الدقيق، كما كلف وكيل وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لمعاينة قطعة أرض تبرع بها أحد الأهالي لإقامة مدرسة عليها، مكلفًا نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية لدراسة استغلال جزء من قطعة أرض تم تخصيصها للمنفعة العامة بالقرية لإقامة مبنى جديد لاستيعاب كثافة الفصول بالمدرسة الإعدادية.

وأكد المحافظ أن اتفاقية تمويل مشروعات معالجة الصرف الصحي بالفيوم التي تمت توقيعها بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والإسكان، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوف تسهم في معالجة التلوث ببحيرة قارون وتوصيل الصرف الصحي لعدد كبير من القرى المحرومة بالمحافظة.

وذلك من خلال إمداد محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة بأعمال المواسير وتركيب محطات الضخ وشراء شاحنات التفريغ لخدمة المناطق النائية التي لا تتوافر لديها هذه الخدمات، مؤكدًا أن قرية بني صالح سوف تستفيد من المشروع الجديد للصرف الصحي.



