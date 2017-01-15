محافظ المنوفية يشهد فعاليات تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية

شهد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم، فعاليات الاحتفال السنوي لتكريم الطلاب الأوائل في الشهادات العامة والدبلومات الفنية والتربية الخاصة على مستوى المحافظة، والذى نظمه مجلس الأمناء والمعلمين ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية بقاعة الاحتفالات بكلية الهندسة بمدينة شبين الكوم، بحضور عميد كلية الهندسة بشبين الكوم ووكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف ورئيس مجلس الأمناء بالمنوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والطلاب المكرمين وأولياء الأمور.



بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفى كلمته رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالحضور، موجهًا الشكر والتقدير للأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلي رأسها محافظ المنوفية راعى العلم على أرض المحافظة لما يقدمه من جهد للارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة، وكذا القائمين على العملية التعليمة لتقديمهم كل أوجه الدعم والرعاية باعتبارها من أهم القطاعات التي تبنى عليها كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى، مقدمًا التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين، هذا وقد تخلل الحفل بعض الفقرات الفنية في حب مصر.

كما أعرب رئيس مجلس الأمناء عن سعادته بتشريف المحافظ الحفل ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم، مؤكدًا أن تكريم المتفوقين يعد دافعًا لهم لمواصلة مسيرة النجاح والتفوق والمحافظة على رفع اسم المنوفية عالية بين محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عن سعادته وفخره بتواجده في محافظة المنوفية التي تتميز بأعلى نسبة تعليم فهي محافظة العلم والعلماء، مؤكدًا حرصه وإصراره على تكريم المتفوقين باعتبارهم ثروة وطنية غالية يجب أن تحاط بكل مقومات الرعاية والعناية وتشجيعهم لبذل مزيد من الجهد للاستمرار على منصات التتويج لأنهم أمل وركيزة مصر في المستقبل.

كما حرص المحافظ على تقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور على ما بذلوه في سبيل توفير كل سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم والوصول بهم إلى ذلك المستوى المشرف، قدمًا كل الشكر والعرفان للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة لما يقدمونه من دور رائد في بناء أجيال قادرة على النهوض بوطنهم.

وفي نهاية الحفل كرم محافظ المنوفية الطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة وإهدائهم شهادات تقدير ومكافأة مالية، مطالبهم بالحفاظ على هذا التفوق الذي تحتاج إليه بلدنا الحبيبة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، كما أهدى مجلس الأمناء كتاب الله كهدية تذكارية لمحافظ المنوفية لدوره الرائد في النهوض بالمنظومة التعليمية.





