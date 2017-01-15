الفيوم تحتل المركز الأول فى مسابقة الفنون البيئية

احتلت مديرية التربية والتعليم بالفيوم المركز الأول، على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفنون البيئية. والتي شارك بها توجية التربية الموسيقية.

حيث شهدت المسابقة مشاركة 18 من تلاميذ مدرسة محمد معبد الإبتدائية التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية،وذلك تحت إشراف منال عبدالتواب عبدالعليم، وأحمد حسن على، ومنال أحمد عبدالحميد، هذا وقد وجه محمد عبدالله القائم بعمل وكيل وزارة التعليم بالفيوم التهنئة للتلاميذ الفائزين والمشرفين على الطلاب، للجهد المتميز المبذول فى العمل.



