منازل سكنية للشباب ومكافآت ماليه لحفظة القرآن الكريم بمدينة الداخلة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتخصيص قطعة أرض لإقامة منازل سكنية للشباب، المستفيد من مشروع الظهير الزراعي ببئر الشباب بمدينة بلاط، بمساحات تقدر 160 مترًا للمنزل، بحيث تكون تصميمات هذه المنازل على طراز معماري موحد لاضفاء مظهر حضاري لها. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ لمدينة الداخلة.

جدير بالذكر، أن المشروع مقام على مساحة 250 فدانًا موزعة على 50 شابًا بواقع 5 أفدنة لكل منهم، حيث تمت تسوية 15 قطعة زراعية تمهيدًا لزراعتها، ويجري حاليًا تركيب شبكات المياه بها.

ومن ناحية آخرى، تفقد المحافظ جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية أسمنت بالداخلة ومكتب تحفيظ القرآن الكريم التابع لها، والذي يعد أكبر مكتب تحفيظ على مستوى المحافظة، موجهًا بدعم مادي بمبلغ 50 ألف جنيهًا لاستكمال إنشاءات الجمعية ودعم أنشطتها.

قرر المحافظ منح مكافأة مالية قدرها 53 ألف جنيهًا لحفظة القرآن كاملًا، والبالغ عددهم 53 طفلًا من إجمالي 630 بالمكتب، بواقع 1000 جنيه لكل طفل، مشيدًا بالمستوى والجهد المبذولين من القائمات على المكتب والمحفظات به، حيث كلّف بإجراء قرعة بين المحفظات ومنح رحلتين عمرة لاثنتين منهن تقديرًا لدورهن.



