الشباب والرياضة بالوادي الجديد تستضيف فعاليات المبادرة القومية لتنشيط





أعلن بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، عن بدء فعاليات المبادرة القومية للتنشيط السياحىي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد .

وقال شوقي إنه شارك في المبادرة كوادر من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب بالمحافظة، و45 من طلائع محافظة الإسماعيليه، و8 من محافظة القاهرة و6 من محافظة الوادي الجديد، وعدد من الشباب المتطوعين التابعين لوزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن فعاليات اليوم الأول للمعسكر تضمنت زيارة قرى بلاط الفرعونية ودير الجبل ومصانع الخوز ببلاط.