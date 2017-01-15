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الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة العشوائية  بمحافظة القاهرة

الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة العشوائية  بمحافظة القاهرة

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والملاصقة لبحيرة عين الحياة.

وأضاف عبد العال أنه تم  إخلاء ونقل وتسكين 69 أسرة لمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر وهدم 205 عقارا ورفع المخلفات وتسليم الأرض لوزارة الإسكان لاستكمال المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط، وجاري العمل حاليًا بتطوير البحيرة وتدبيش حوافها بمعرفة  خبراء وزارة الري.

وأشار المحافظ الى أن هناك مخططا عاما لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظراً لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة ( المعلقة، ماري جرجس ، أبوسيفين ، العذراء ) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون ، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع .


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