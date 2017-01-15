"الشباب والرياضة" تنفذ برنامجًا للتثقيف السياسي بمركز شباب بأسيوط

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أهمية التنشئة السياسية للطلائع والشباب وتنمية الوعي السياسي لديهم وإتاحة المجال والفرصة لهم بتدريبهم وثقيفهم سياسيًا خاصة وأنهم مستقبل الوطن والمحرك الرئيسي لعجلة التنمية.

واشار الى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه القيادة السياسية يولي اهتماما كبيرا بالشباب ويحرص دائما على التفاعل معهم وإشراكهم في العديد من البرامج التنفيذية والمشروعات القومية والاقتصادية الضخمة بجانب المؤتمرات الشبابية التي تنعقد بصفة دورية.



كانت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط قد نفذت برنامجًا للتثقيف السياسي للطلائع بمركز شباب أبنوب بمشاركة (140) من الطلائع أعضاء مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب أبنوب وذلك تحت إشراف أحمد محمد قطب مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وحاضر في هذا البرنامج التثقيفي الدكتور علاء عبد الحفيظ محمد أستاذ العلوم السياسيه ووكيل كلية التجاره جامعة أسيوط.

وقال محمد محمود حسين وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن محاور هذا البرنامج دارت حول (التعريف بالبرلمان - وظائفه - أدواره - أدوات الرقابة البرلمانية - صفات البرلماني الناجح - الإستعداد لخوض الطلائع الانتخابات البرلمانية القادمة - سلطات الدولة) وتم توزيع جوائز فورية للمتميزين من الطلائع المشاركين بالبرنامج ثم تقسيم الطلائع إلى حلقات نقاشية دارت بين عدد من قدامى البرلمانيين من الشباب المتميزيين وتنفيذ نموذج محاكاة لمجلس النواب من خلال الطلائع المشاركين بالبرنامج.