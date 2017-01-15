محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد 228 درجة









اعتمد الاستاذ الدكتور/علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس بالمرحلة الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية للعام الدراسى 2019/2020 وهو 228 درجة وذلك بعد دراسة عدد المدارس بالمرحلة الثانوية بنطاق المحافظة ووفق كثافة الطلبة المحددة فى اللوائح الداخلية لهذه المدارس.







ويتمنى محافظ القليوبية لجميع الطلبة والطالبات أبناء المحافظة كل التوفيق والنجاح.







