بحث "التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري"

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية بعنوان "التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي المصري" بالقاعة الكبرى بمكتبة مصر العامة بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري وفتح أفاق جديدة للشباب للتعرف على مستجدات الأحداث وما يواجه وطنهم من تحديات سياسية واجتماعية.

حاضر في الندوة اللواء محمد مسعد مدير أمن الجامعة ودار حديثه حول قضايا مصر الوطنية والقومية وبناء إثيوبيا لسد النهضة والاتفاقيات والمعاهدات التي تمس مصر والعلاقات القائمة بين الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تناوله مفهوم التنظيمات الإرهابية وأسباب نشأتها وما تحدثه من أضرار على المجتمعات، كما استعرض المحاضر عرضا لتاريخ سيناء ووضعها الحالي.

وتابع مسعد حديثه عن القضايا الداخلية التي تؤثر على الأمن القومي المصري والتي تشمل قضايا الفقر والبطالة ودور الدولة في السعي لمواجهة تلك الأزمات لتأهيل الشباب للالتحاق بالوظائف المناسبة لهم وتنشيط حركة السياحة وجذب الاستثمارات للبلاد.

كما استكمل رئيس الجامعة فعاليات الندوة بإلقائه المحاضرة الثانية التي أوضح خلالها عددًا من المحاور التي تدور حول انجازات الجامعة وما تم وما سيتم عمله في الفترة القادمة بالموافقة التي تمت على إنشاء كليه الطب وكلية الحاسبات وكلية الهندسة.

واختتمت فعاليات الندوة بفتح باب الحوار والنقاش لطلاب الجامعة مع المحاضرين لمناقشة ما يخص الأمن القومي المصري وقيادة مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي الذي ينعكس على أمنها القومي إيجابيًا وأثر الاحتجاجات بدولتي الجزائر والسودان وتأثر الدول المحيطة بهما وطرح القضية السورية للحوار في القمة العربية ودور منتدى الشباب العربي الإفريقي للتقارب بين الشباب العربي والإفريقي.