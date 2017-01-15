محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المركز الجامعي للتطوير المهني

افتتح، اليوم، كلا من: اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية المركز الجامعي للتطوير المهني، بالتعاون مع كلا من: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والجامعة الأمريكية بجامعة المنوفية بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات.

يرافقهم مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة .

استمع المحافظ إلى شرح مفصل لما يقدمه المركز من خدمات مختلفة من خلال مجموعة متميزة من البرامج التدريبية الدولية، والتوجيه المهني لطلاب الجامعة من أجل تأهيلهم وإكسابهم المهارات المناسبة لتهيئتهم لسوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة أن مركز التطوير المهني يأتي ضمن مبادرة يتم تطبيقها بالجامعات المصرية بالاشتراك مع كل من: وزارة التعليم العالي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مضيفًا أن المركز يقدم مجموعة من البرامج التدريبية المهنية الدولية من أجل صقل مهارات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل شديد التنافسية بهدف تقليل نسب البطالة لدى حاملي المؤهلات العليا.

وأوضح مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن المركز يعد رقم 13 الذي يتم افتتاحه من بين 21 مركزًا جاري العمل على إنشائهم في 14 جامعة حكومية في جميع أنحاء مصر بهدف الارتقاء بالتعليم المهني وسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل .

من جانبه أعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن سعادته بإفتتاح المركز الذي يساعد الطلاب على التواصل وبناء مهارتهم المهنية، وكيفية عرض مميزاتهم خلال المقابلات الشخصية للحصول على فرصة عمل، كما يمدهم بخدمات التوجيه المهني ويساهم في رفع كفاءتهم، وزيادة قدراتهم على المنافسة في سوق العمل، موجهًا الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على هذا الدعم الذي تقدمه للمراكز الجامعية للتطوير المهني في مصر .



