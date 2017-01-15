"تطوير الحاصلات البستانية في ظل التغيرات المناخية" بجامعة السادات





تعقد اليوم، جامعة السادات بمحافظة المنوفية دورة تدريبية تحت عنوان "أسس تنمية وتطوير إنتاج الحاصلات البستانية المختلفة في ظل التحديات المناخية المتغيرة" تحت رعاية الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة، والدكتور حمدي عمارة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية حامد البتانوني عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية.



تهدف الدورة التدريبية إلى النهوض بمستوى العملين بالقطاع الزراعي من مهندسين وفنيين عن طريق نقل الخبرات العملية والربط بين العلم والممارسة العملية.

يشرف على هذه الدورة التدريبية الدكتور حمدي الخفاجي بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة.



