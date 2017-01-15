محافظ الفيوم يلتقي عدداً من أهالى قريتي فرقص وسرسنا لبحث مشكلاتهم

فى إطار سلسلة اللقاءات الجماهيرية التى يعقدها اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، للاستماع إلى مشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين ومناقشتهم حول أفضل الحلول المناسبة لها، التقى محافظ الفيوم، مع عدد من أهالي قريتى فرقص وسرسنا التابعتين لمركز طامية، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمحاسبة ليلى طه قاسم مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد خضير وكيل وزارة الموارد المائية والري، والأستاذ أشرف درويش رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية، ونائب رئيس مركز ومدينة طامية ورئيسي الوحدتين المحليتين لقريتي سرسنا والروضة التابعة لها قرية فرقص، وعدد من أهالي القريتين.



استمع محافظ الفيوم لشكاوى ومطالب أهالى القرية، التى تمثلت في زيادة منسوب المياه الجوفية بالقريتين وعدم إكتمال خدمات الصرف الصحي بهما، ونقص أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وخاصة بمقابر القريتين، وعدم توافر طبيب دائم بالوحدتين الصحيتين، ونقص المستلزمات الطبية، كما طالب أهالي سرسنا بإنشاء مركزاً للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأكد المحافظ على بحث الحلول المناسبة لتلك المشكلات وهذه المطالب مع الجهات ذات الصلة بمتابعة من أهالي القرية، حيث شدد محافظ الفيوم على وضع حلول مبدئية وسريعة لحل مشكلة زيادة المياه الجوفية بالقريتين لحين وضع حلول جذرية للمشكلة، مع متابعة تطهير شبكات الصرف الصحي بقرية فرقص والعمل على إكتمالها مع استكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية سرسنا، مشدداً على توفير مواتير شفط مياه صغيرة وسيارات كسح مناسبة للدخول إلى الأماكن الضيقة مع تمهيد الطرق وردم ومعالجة الحفر بعد شفط المياه، وقد تم اقتراح إنشاء خزانات تحليل لتجميع المياه وصرفها بعيداً بعد معالجتها عقب عمل الدراسة اللازمة لذلك من قبل مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي على أن يتم الاستفادة من تلك الخزانات مستقبلاً، كما أكد المحافظ على مسئولى الشباب والرياضة بدراسة إنشاء مركز للشباب بقرية سرسنا، كما تم التأكيد على مسئولي الصحة لتنظيم النوبتجيات لتوفير أطباء بالوحدتين الصحيتين، والتأكد من توفير المستلزمات الطبية الأساسية أولاً بأول وتكثيف الإشراف والمتابعة، والعمل على إنشاء وحدة صحية بسرسنا، وتفعيل عمل المركز الطبي المتميز للأمومة والطفولة بالقرية، كما أكد المحافظ على توفير أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة لمنطقة المقابر بالقريتين، وأشار المحافظ إلى أنه سيتابع حل تلك المشكلات بنفسه مع الجهاز التنفيذي.

كما أوضح محافظ الفيوم أن الدولة تعمل جاهدة على توفير الخدمات المناسبة للمواطنين، بجانب توفير فرص العمل للشباب والمرأة بشركات ومصانع القطاع الخاص، أو من خلال منح المشروعات الصغيرة بالقروض الميسرة، وذلك من خلال التعاون البناء بين المحافظة وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير القروض الميسرة والمشروعات الخاصة بالمرأة المعيلة والشباب، بجانب دور القوى العاملة والتضامن الاجتماعي من خلال التدريب على الحرف والمهن اليدوية بواسطة سيارات التدريب المتنقلة.

أشار محافظ الفيوم خلال اللقاء إلى أن المحافظة تقوم على منظومة من العمل المتكامل بالتنسيق بين مختلف الجهات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً على المواطنين التواصل مع المسئولين لحل مشكلاتهم وعرض مطالبهم، مشدداً على مسئولى كافة القطاعات بسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الفيوم على كافة المسئولين العمل بروح الفريق الواحد وإعمال الضمير وإنكار الذات، لافتاً إلى أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم لإيجاد الحلول المناسبة لها.