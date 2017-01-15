محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير مركزتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع المركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينه الخارجة الجاري تطويره ورفع كفاءته ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من ذوي الاحتياجات الخاصة في العلاج والتأهيل.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأعمال بنهاية شهر يوليو القادم، وتوقيع غرامات على شركة المقاولات المنفذة في حال التأخير.

ووجه بضم العمارتين السكنيتين بجوار المركز وتطويرهم ورفع كفاءتهم لاستغلالهم كمكان إقامة لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة علاجهم وتأهيلهم، وإزاله السور الفاصل بين العمارتين والمركز لاستخدام المساحة كمدخل وجراج للسيارات، مع توفير أماكن بديلة لشاغلي العمارتين من المصالح الحكومية والجمعيات التابعة لها، بالإضافة إلى ضم الدور الثالث للمركز للتوسع في الأنشطة وأقسام التأهيل والتدريب لاستيعاب أعداد المرضى المترددة عليه.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المركز تتكلف 20 مليون جنيه ليصبح مركز إقليمي يشمل أقسام تدريب وتأهيل ذوي الإعاقات المختلفة ومزود بأحدث الأجهزة العلاجية والتأهيلية، وكذلك تدعيمه بكاميرات مراقبة لتأمين الأطفال المترددين عليه، بالإضافة إلى إنشاء حمام سباحة مصمم بأحداث التجهيزات التي تناسب ذوي القدرات الخاص.



