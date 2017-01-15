لأول مرة بالجمهورية ثلاث مكاتب ببريد الغربية تعمل كل جمعة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن بدء العمل داخل ثلاث مكاتب بالبريد يوم الجمعة من كل أسبوع، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، حيث سيتم العمل بمكتب بريد طنطا الرئيسي ومكتب بريد نادي طنطا الرياضي من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، كما سيتم العمل بالمنفذ البريدي رقم ١ "كشك" شارع ٣٠٦ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع.



وفي السياق ذاته أشار محافظ الغربية إلى زيادة عدد المكاتب البريدية التي تعمل يوم السبت من كل أسبوع وهي مكتب بريد "طنطا الرئيسي، ونادي طنطا الرياضي، وميدان محب، والصاغة، وشبشير الحصة، وبسيون فرعي، والسنطة فرعي، ودماط، وقطور فرعي، وزفتى فرعي" من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وكذلك مكتب بريد "مرور طنطا، ومرور كفر الزيات، ومرور زفتى" حيث يبدأ العمل بها من الثامنة صباحًا وينتهي في الثانية ظهرًا، بالإضافة إلى بريد السيارة المتنقلة رقم ١ أمام نادي ماتريكس من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا والمنفذ البريدي رقم ١ بشارع ٣٠٦ يكون العمل به من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.



ومن جانبه أوضح عبد الرحمن صفوت مدير عام منطقة البريد، إلى نجاح هذه التجربة في يومها الأول والتي تأتي في إطار حرص المحافظة والهيئة القومية للبريد على صحة وسلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس "كورونا" عن طريق منع التزاحم والتجمعات، وكذلك تسهيلاً على المترددين على مكاتب البريد خاصةً كبار السن.





