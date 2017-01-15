الاستجابة لشكاوي المواطنين ومتابعة حل شكواهم  بمحافظة مطروح





أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين مع مراعاة الحالات الانسانية خاصة من المرضي وتقديم العلاج لهم ، مع العمل على توفير كافة الخدمات ومد يد العون دائماً لغير القادرين والتيسير عليهم.



وأوضح محافظ مطروح أن جميع الشكاوي الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة تم التواصل مع الجهات المعنية المختلفة و حلها بنسبة كبيرة تيسيراً علي المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.



وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال شهر اغسطس الماضي بإجمالي مبلغ 127.5 ألف جنيه منها: مساعدات مالية شهرية لعدد20حالة بتكلفة 11.4الف جنيه ،و تحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لعدد 12مريض غير قادر بتكلفة 63.5 الف جنيه ،ومساعدات علاجية شهرية لعدد 51 مستفيد بإجمالي 52.7 الف جنيه .



من ناحية اخري تم حصر عدد الطلبات المقدمة والواردة بإدارة خدمة المواطنين خلال شهر اغسطس الماضي حيث بلغ اجمالي عدد الشكاوي311 حالة تم الرد والاستجابة على نسبة 91% مع حرص المحافظة علي المتابعة والرد و نهو جميع المشكلات الواردة من بوابة مجلس الوزراء والواتس اب والخط الساخن لمبادرة صوتك مسموع لوزارة التنمية المحلية بنسبة انجاز 100% وتم التعامل مع الشكاوي الواردة علي صفحة المركز التكنولوجي بأجمالي عدد طلبات155طلب بنسبة انجاز 97% . ومنظومة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بأجمالي عدد طلبات 122 طلب بنسبة انجاز 81% مع متابعة باقي الشكاوى مع الجهات المختصة ونهوها تيسيرا على المواطنين .



وأكد محافظ مطروح الحرص على التواصل الدائم مع المواطنين من خلال قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ،بالإضافة الى اللقاءات المستمرة سواء مع الجهات التنفيذية و الشعبية لعرض مشاكل المواطنين ، بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي ، سعيا للوصول الى جميع المواطنين دون وسيط والاسراع فى حل مشاكلهم وتخفيف العبئ والمعاناة عنهم خاصة الحالات المرضية.



