مدير تعليمية البحرالاحمر الازهرية يتابع امتحانات الابتدائية والإعداية

حرصًا على استمرار متابعة سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية، وبناء على توجيهات الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بتكثيف المتابعات للاطمئنان على انتظام اللجان وهدوءها.



تفقد محمد محمود عبد الله مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، صباح اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمعهد بنين الغردقة، لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات، والالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للعمل، والتأكيد على توفير جميع السبل والجهود التي تضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء والانضباط، مع تحقيق الحزم فى تطبيق التعليمات ، مؤكدًا أنه لا مجال للتهاون مع أي تقصير.

كما تابع أعمال كنترول الشهادتين، وأشاد بانتظام العمل داخله، مؤكد أن الجميع يقف على قدم وساق للخروج بالامتحانات بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية بالوجه الأمثل.



