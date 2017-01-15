نقل الباعة الجائلين بمنطقة الألف مسكن إلى سوق الجراچ بجسر السويس

نفذت محافظة القاهرة حملة مكبرة لنقل الباعة الجائلين بمنطقة الألف مسكن إلى سوق الجراچ بجسر السويس، استجابة لشكاوي المواطنين، حيث تم نقل 121 بائعًا متجولًا تسببوا في عرقلة حركة المرور بالمنطقة، وتم توفير أماكن بديلة لهم بسوق مكشوف عبارة عن باكيات مفتوحة مقسمه من الداخل الى باكيات فاكهة وملابس.

أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تسكين 85 بائعًا متجولًا بالسوق، مشيرًا إلى أن الهدف من الحملة حل مشكلة المرور بمنطقة الألف مسكن، وسيتم ملاحظة الحالة بالمنطقة بشكل مستمر لحين الانتهاء من أعمال توسعة شارع جسر السويس.



