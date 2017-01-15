محافظ البحر الأحمر يستقبل رئيس جامعة جنوب الوادي بديوان عام المحافظة

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة، والدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية فرع الغردقة، تمهيداً لعقد مجلس الجامعة ولمناقشة ما تم من أعمال تشييد جامعة البحر الأحمر.



وأكد المحافظ أنه تم السعي كثيراً لتحقيق حلم بناء جامعة البحر الأحمر على أرض الواقع، حيث مكانة البحر الأحمر تستحق تنميتها في كل المجالات وخاصة التعليمية، مشيراً إلى أن مطلب إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر كان من أهم المطالب التي تحتاجها المحافظة لتخريج جيل واعى متعلم لتنمية القطاع السياحي وتطويره.

وأوضح عبد الله أن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي سيساهم في توفير العناء على أبناء المحافظة من التنقل والسفر لاستكمال تعليمهم بباقي محافظات مصر وتوفير العبء المادي للأهالي.

وفي ذات السياق قدم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وعدد من كبار السن من مجلس الجامعة، التهنئة الي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لحصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.