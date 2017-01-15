محافظ القاهرة يشهد إزالة عقارين بدون ترخيص على أراضى الدولة بعين شمس



قامت أجهزة المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة بازالة العقارين المخالفين واسترداد 3 قطع أراضى مجاورة لهما استغلهم البعض فى اقامة ساحة انتظار للسيارات والثالثة استغلالها كمقهى وتم ازالة المخالفات .

وأكد المحافظ أنه لاتهاون فى استرداد حقوق الدولة من البعض بالتعدى على أراضيها وانه فى اطار جهود المحافظة ضمن الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضى الدولة تمكنت أجهزة المحافظة اليوم من استرداد مساحة أرض بعين شمس حوالى 8500 م2 سيتم استغلالها بالشكل الامثل لخدمة أهالى الحى.











