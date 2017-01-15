مجلس جامعة بني سويف يناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 174 على صرف مكافأة لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، وأفراد الأمن الإداري، وجميع وحدات، وكليات الجامعة، قدرها 600 جنيه للعاملين من حاملي الدرجة الأولى، وما يعلوها، و500 جنيه لحاملي الدرجة الثانية فأقل وكذلك المؤقتين، وذلك بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد.

استهل الاجتماع بتقديم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عادل عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الهجري الجديد، وأن يكون عام خير وبركة، على مصر وأهلها.

أوضح رئيس الجامعة ـ خلال الاجتماع، أن قرار صرف مكافأة بدء العام الدراسي للعاملين بالجامعة، تم اتخاذه تيسيرا على العاملين بالجامعة، وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزا لهم على بذل مزيد من الجهد في العام الدراسي الجديد، بما يعود بالنفع على خدمة العملية التعليمية، وسير العمل بالجامعة، والارتقاء به .

استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعماله، ومن أهمها، عدد من التقارير التي قدمها عمداء الكليات، بخصوص الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وتوفير المناخ المناسب للطلاب للدراسة، وكذا كافة احتياجات الكليات والقطاعات المختلفة، وخطة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بالكليات، واستعدادات المدن الجامعية للعام الجديد.

ناقش مجلس الجامعة ـ كذلك ـ موضوع " التحول الرقمي " وما تم اتخاذه من إجراءات ضمن هذا السياق، والذي يستهدف تحويل كافة المعاملات الجامعية من الورقية إلى الأنظمة الرقمية، كما ناقش ـ كذلك ـ إقامة معرض للكتاب، تشرف عليه الهيئة المصرية العامة للكتاب، سيتم افتتاحه الأسبوع القادم.

كما كرم مجلس الجامعة الطالبة ميسون إيهاب، بكلية التربية الرياضية، لحصولها على الميدالية الذهبية في التايكوندو بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، والتي حافظت مصر فيها على الصدارة بـ 116 ميدالية، بينها 37 ميدالية ذهبية، و50 ميدالية فضية، و29 ميدالية برونزية.

أكد رئيس الجامعة على أهمية التكريم للمتميزين الرياضيين " باعتباره حافزا للمزيد من العطاء والتألق في المحافل الدولية المختلفة، كما يعد حافزا ـ أيضا ـ للشباب الجامعي للإقبال على ممارسة الرياضة بمختلف أشكالها، والمشاركة في مختلف المسابقات " مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم الأنشطة الرياضية ورعاية أصحابها وتوفير البيئة المناسبة لهم

وكرم المجلس عددا من العاملين الذين وصلوا لسن المعاش من الإداريين بالجامعة، بمختلف الكليات، حيث أثنى الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة على أدائهم لرسالتهم خلال سنوات الخدمة التي قضوها في العمل الحكومي، مؤكداً أن الجامعة " تقدر جهود كافة العاملين المخلصين من أبنائها، ولا تألو جهدا في توفير كافة الفرص للعاملين الحاليين، وكذا لمن أحيلوا للمعاش " لافتا إلى أن " بابه مفتوح أمام الجميع في كل الأوقات لهم، ولاءً لهم وعرفاناً بفضلهم، وتقديرا لجهدهم في خدمة البلاد خلال السنوات الماضية ".



