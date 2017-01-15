جولة ليلية لمحافظ الفيوم بشوارع مدينة الفيوم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مساء أمس، أعمال النظافة والتجميل بحي النويري، وشارع بحر تنهلة، وشارع مسجد المعلمي بمدينة الفيوم، مؤكدًا ضرورة إزالة الإشغالات والتعديات التي تقوم بها المحال التجارية على حرم الشارع وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

وشدد على ضرورة إنشاء الأرصفة اللازمة والمناسبة حول المساكن ورصفها وإنارتها، مع مراعاة أن يكون منسوب مطابق الصرف الصحي بالشوارع مساوية لمنسوب الشارع، كما أصدر تكليفاته بزرع المناطق الخضراء بالشوارع وتجميل الأشجار الموجودة والمحافظة عليها.

وفى نهاية الجولة استمع محافظ الفيوم لشكوى أهالي الحي وكلف المسئولين بالعمل على حلها على الفور، مشدداً على المواطنين ضرورة المحافظة على نظافة وجمال الحى والحفاظ على المناطق الخضراء بها.