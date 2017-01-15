وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد طفلة التعذيب في بلبيس

بناءً على توجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى مستشفى بلبيس المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للطفلة هبه أ. م 9 سنوات، والتي تعرضت للتعذيب من ذويها، وتعاني من تجمع دموي حول العين، واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وأثر حروق سطحية متفرقه.

قضى وكيل وزارة الصحة مع الطفلة بعض الوقت للتخفيف من آلامها، وقدم لها بعض لعب الأطفال لإدخال حالة من السعادة والسرور عليها، حيث أصرت الطفلة على عدم مغادرة جميع الحاضرين بالغرفة، وتمسكت بجلوس الحاضرين معها.

وأطمئن وكيل الوزارة على تحسن الحالة الصحية للطفلة، موجهًا مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها، وعدم مغادرة الطفلة للمستشفى حتي تتماثل للشفاء تمامًا.

وقدم "مسعود" الشكر لمدير المستشفى، والوكلاء والأطباء المعالجين للحالة، كما توجه بالشكر للسيدات الأخصائيات الاجتماعية المتواجدين مع الطفلة، والمكلفين من محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية على المجهود المبذول.



