حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالفيوم

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم, قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالتعاون مع أجهزة الشرطة بحملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا، تحت إشراف اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة وبحضور عادل عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.



حيث قامت الحملة بإزالة 14 منزل مبني على أراضي أملاك الدولة بقرية قلمشاة، كما تم إزالة عدد من المقابر حديثة البناء, بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة.

كما قامت لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بالمتابعة والاتفاق مع 8 حالات لإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم بأراضي أملاك الدولة, والاتفاق مع حالتين على سداد 25% من قيمة التقنين.

وأكد محافظ الفيوم على أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة, بالإضافة إلى أهمية الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بالأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.