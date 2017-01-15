محافظ أسوان يعزل رئيس حى غرب ويأمر بمصادرة 3 عربات حنطور

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عزل وإستبعاد رئيس حى غرب ، مع التحقيق الفورى معه بعد أن كشفت جولة المحافظ المفاجئة على كورنيش النيل وبحى أطلس وميدانى المحاريث والهندسة ونادى أسوان الرياضى عن العديد من أوجه القصور والسلبيات من أبرزها وجود عربات الحنطور والأحصنة خارج الموقف المخصص لها بشارع جانبى خلف الكورنيش ، بجانب سوء حالة النظافة العامة وخاصة خلف قاعات نادى أسوان الرياضى بمنطقة أطلس>

كما قام اللواء أشرف عطية بإستدعاء مسئولى الوحدة المحلية وقائد شرطة المرافق حيث كلفهم بضبط ومصادرة 4 أحصنة و 3 عربات حنطور ، مع سحب كارت التحرك لأحد أصحاب عربات الحنطور أثناء محاولة إيقاف السائحين لإقناعهم بالركوب معه وهو الذى رصده المحافظ خلال مروره الميدانى حيث فوجئ صاحب الحنطور بتواجد محافظ أسوان أمامه.

وشدد عطية على مسئولى الوحدة المحلية وشرطة المرافق قائلاً : أنا مش هشتغل لوحدى وهو الذى يستلزم المتابعة الميدانية المستمرة منكم لفرض المنظومة الجديدة وتحقيق السيطرة الكاملة لعدم السماح للمخالفين بالقيام بالتحرك بدون كارت أو إستدعاء من فندق أو باخرة سياحية ، محذراً على أنه سيقوم بإتخاذ الإجراءات الصارمة مع المسئولين فى المحليات وإستبعادهم فى أى وقت مثلما حدث مع رئيس حى غرب لأنه لن يسمح بأى تهاون أو إهمال من المقصرين حتى يشعر الشارع الأسوانى بالتحسن فى مستوى النظافة العامة وإعادة الإنضباط بالشكل المطلوب .



