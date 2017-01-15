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انقطاع المياه عن مركز ملوي بالمنيا وجاري إصلاح الخط الرئيسي

انقطاع المياه عن مركز ملوي بالمنيا وجاري إصلاح الخط الرئيسي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن انقطاع المياه عن مدينة ملوي والقرى التابعة لها، بسبب حدوث كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لمركز ملوي وتوابعه، كما أوضحت الشركة أن عملية الإصلاح ستستغرق 72 ساعة.

وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع هو حدوث عطل مفاجئ بخط مياه ملوى الرئيسي 900 جى آر بى ، وجاري عمل الإصلاح بالتعاون مع الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب بملوي وتم توفير سيارات محملة بالمياه النظيفة لتوزيعها على المواطنين.


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