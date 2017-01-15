محافظ أسيوط يشارك في مهرجان "المشى والدراجات" احتفالا بثورة 30 يونيو

شارك اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم فى مهرجان "المشى والدراجات" احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو والذى تنفذه مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 350 مشاركا من مختلف المراحل العمرية تنفيذًا لخطة وزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي لرياضة المرأة ومهرجان للدراجات احتفالًا بالأعياد القومية.

وأعطى المحافظ إشارة البدء لإنطلاق الماراثون من أمام ديوان عام المحافظة لينتهي أمام نادي الشبان المسلمين على أن ينتهى مهرجان الدراجات أمام مسجد عمر مكرم.

وأكد محافظ أسيوط أن الهدف من المهرجان هو صقل طاقات الشباب ودعمهم لتحسين أدائهم مؤكدًا على أهمية الرياضة في حياة الفرد وتكوين الشخصية الايجابية مطالبًا بتكثيف الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم الرياضية واتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية مشيدًا بدور الشباب في ثورة 30 يونيو المجيدة التي شارك فيها جميع طوائف الشعب لتبدأ مسيرة التنمية في كافة القطاعات.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المهرجان يأتي في إطار أنشطة وفعاليات المديرية والتي تستمر طوال العام وبمختلف المراكز والأندية وبمشاركة جميع الفئات الشبابية ونوادى المرأة والطفل.



