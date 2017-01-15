رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة فحوص المرأة بالمستشفيات الجامعية

افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم، وحدة فحوص المرأة بمستشفى السلام التابعة للمستشفيات الجامعية بالجهود الذاتية بتكلفة مالية 5 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب البشري، والدكتور هشام عنان مدير عام المستشفيات الجامعة، والدكتور إبراهيم عبد العزيز لبدة رئيس قسم الأشعة التشخيصية، وأحمد السيد عبدالعزيز المتبرع بالوحدة .



وخلال الافتتاح، أكد رئيس الجامعة أن افتتاح وحدة فحوص المرأة يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بدعم صحة المرأة كجزء أصيل في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص دائمًا علي تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، مشيدًا بدور المجتمع المدني في المساهمة في دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أقسام وحدة فحوص المرأة، والتي تضم العديد من الأجهزة الحديثة مثل، أجهزة أشعة ديجتال "ماموجرام" متعدد المقاطع، مع صبغة ديناميكية لتشخيص أورام الثدي في مراحل مبكرة، والقيام بمسح شامل للاكتشاف المبكر لأورام الثدي قبل ظهور الكتلة السرطانية، بالإضافة إلى أجهزة أشعة تلفزيونية ودوبلر ملون لتشخيص أورام الثدي والتفرقة بين أنواعها، مع إمكانية أخذ عينات بموجه أتوماتيكي، فضلًا عن جهاز أشعة تلفزيونية رباعية الأبعاد لمتابعة الحمل وكشف العيوب الخلقية في عمر جنيني مبكر.

وقال د. عبد السلام عيد، إن الوحدة تُعد من الوحدات الطبية ذات التخصص الدقيق للاهتمام بصحة المرأة، حيث تقدم كل خدماتها بهدف الكشف المبكر وتشخيص أورام المرأة المختلفة باستخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة من أجل تحقيق نسب شفاء وتعافي عالية بين السيدات والفتيات.

وقدم د. إبراهيم عبد العزيز رئيس قسم الأشعة التشخيصية الشكر للمتبرع على هذا العمل الخيري، ولجميع قيادات الجامعة على دعمهم لافتتاح الوحدة بشكل سريع لتبدأ عملها تزامنًا مع المبادرة الرئاسية.

وعلي هامش الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة وحدة قسطرة قلب الأطفال الجديدة بمبنى جراحة القلب والصدر، والتي قارب الانتهاء من استكمالها كوحدة متخصصة لعلاج أمراض قلب الأطفال تضم وحدة قسطرة قلب أطفال، ووحدة إفاقة، ووحدة عناية مركزة، بالإضافة إلى وحدة كشف بإشاعة الإيكو بتكلفة تقدر بـ 10.5 مليون جنيه بدعم من وزارة التعاون الدولي.



