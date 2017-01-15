محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا لدراسة إنشاء 200 بيتٍ للأولى بالرعاية

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعًا تنسيقيًا لبحث ودراسة تحديد آليات إنشاء 200 بيتٍ خير للأسر الأولى بالرعاية، بحضور إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان، ومديري إدارة الأملاك والشئون القانونية ورئيس المكتب الفني والمستشار الاقتصادي بالمحافظة.



تناول اللقاء دراسة مقترح إنشاء 200 بيت خير للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة دمو بالفيوم بعد تحديد الدراسات التفصيلية الدقيقة بالتعاون بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع وغيرها من الجهات ذات الصلة، لعرض عدد من آليات تنفيذ مقترح المشروع على أرض الواقع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأكد المحافظ خلال اللقاء إعداد بيانات تفصيلية عن المشروع، وتحديد الفئات المستحقة بشكل دقيق لتحقيق الاستفادة القصوى من خلال البحثين الاجتماعي والميداني، لافتاً إلى أن إنشاء 200 بيت خير بالفيوم يأتي ضمن مشروع لإنشاء 1000 بيت بمختلف محافظات الجمهورية.

كما شدد المحافظ على التنسيق بين مسئولي الأملاك والشئون القانونية والإسكان ومجلس مدينة الفيوم لوضع الآليات الإيجابية لدراسة تنفيذ المشروع وإفادته أولاً بأول بالخطوات التي تتم حيال التنفيذ، كما وجه الحضور بدراسة فكرة التوسع الرأسي لتحقيق أقصى استفادة من المساحة لتسكين أكبر عدد من الأسر وزيادة عدد المستفيدين، مع مراعاة التوسع المستقبلي.

ومن جهتهم استعرض الحضور عددًا من المقترحات والأفكار بعضها يتصل بتحديد الموقع والآخر يتصل بشكل البناء والمساحات المزمع تخصيصها للمشروع بعد إعداد الدراسات الفنية والتفصيلية الدقيقة في إطار من القانون، كما تم مناقشة عدد من الشروط المبدئية الواجب توافرها في المستفيدين ومنها أن لا يملك منزل آخر أو حيازة زراعية أو أملاك.

وفي نهاية اللقاء أكد المحافظ العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ فكرة المشروع على أرض الواقع بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية وبما يخفف الأعباء عن كاهل البسطاء.



