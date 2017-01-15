سكرتير عام أسيوط يشهد ورشة توعية لنقاط التحصيل الإلكتروني

شهد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائباً عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ورشة توعية لنقاط التحصيل الإلكتروني (p.o.s) والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة المالية بديوان عام المحافظة، بحضور بدر عبد الله يوسف مدير المديرية المالية بالمحافظة وسمير سعد تغيان منسق وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بأسيوط ومسئولي وحدة الدفع الإلكتروني بجميع مديريات الخدمات والمراكز والأحياء.



وأشار سكرتير عام المحافظة الى أهمية فكرة التحصيل الإلكتروني في مواكبة التقدم التكنولوجي في مجال وسائل الدفع والتي تمثل متحصلات للجهات الإدارية والاستغناء عن بعض الطرق التقليدية للتحصيل، مثل التوريد النقدي والتوريد عن طريق هيئة البريد في حوالات ورقية والتحصيل بشيكات والتي في طريقها إلى الانتهاء، مشددًا على ضرورة التعاون بين كافة الجهات لسرعة تحقيق ذلك.

وأوضح أن آلية التحصيل الإلكتروني سوف تتحقق بشكل كامل بتوافر مراكز تخضع في تأسيسها لمراقبة سلطة التصديق الإلكتروني أو مراكز التصديق، والتي تهدف لحماية أمن المعلومات من جهة، وتفادي الجرائم الإلكترونية من جهة ثانية، وتحصيل خدمة عمومية ذات كفاءة عالية من جهة ثالثة.

وأكد مدير المديرية المالية بالمحافظة على أهمية ورش العمل للتوعية بمنظومة التحصيل الإلكتروني وأهمية المنظومة في ربط المديريات وإدارة المعلومات، مشيرًا إلى أن خطة وزارة المالية لاستهداف البرامج الإصلاحية للنهوض بالاقتصاد القومي المصري وتطبيق قرارات وزير المالية الخاصة بنظام التحصيل الإلكتروني والتفعيل الكامل للمنظومة.