غلق جزئي لكوبري عباس بالجيزة ثلاثة أيام لصيانة الفواصل بالكوبري

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء صيانة للفواصل العرضية الخاصة بكوبري عباس؛ وذلك في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة متجها إلى محافظة القاهرة لتسهيل حركة السيارات.

حيث تتطلب تنفيذ هذه الأعمال غلقا جزئيا للكوبري لمدة ثلاثة أيام؛ وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 14/6/2019 في تمام الساعة 12 صباحا وحتي يوم الأحد الموافق 16/6/2019 في تمام الساعة الخامسة صباحا.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الإدارة العامة لمرور الجيزة بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات المرورية ومساعدة لجان الإدارة العامة للمرور؛ والتي ستكثف وجودها بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد المارة وقائدي المركبات وذلك لتيسير حركة المرور وتلافي التكدسات.