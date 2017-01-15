محافظ سوهاج يشهد ورشة المجلس القومي للسكان لإعداد خطة العام المقبل

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ضرورة بذل الجهد في نشر الوعي بالقضية السكانية بين المواطنين، لافتًا الانتباه إلى أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية الشاملة، قائلًا: (إننا لا نهدف إلى إنشاء كيانات فقط، ولكن تفعيل تلك الكيانات لتوفير حياة كريمة للمواطنين).



جاء ذلك، خلال حضور المحافظ لورشة عمل المجلس القومي للسكان لإعداد الخطة السكانية 2020/2019، وذلك من خلال تحقيق مستهدفات هذه الخطة في التنمية الشاملة.

ناقشت الورشة إعداد الخطة السابقة لتفادي معوقاتها، والاستفادة منها في الخطة الحالية، كما تم توزيع الأدوار بين الجهات المعنية وهي: (الصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة)، وذلك بهدف رفع معدل الحماية للسكان، ونشر الوعي بتنظيم الأسرة.

ومن جانبه، وجه الأنصاري بضرورة تأدية كل جهة دورها على أكمل وجه، لتحقيق مستهدفات الخطة السكانية، وصولًا إلى التنمية الشاملة لتحسين أوضاع السكان، وتحقيق النفع العام للمجتمع، بالإضافة الى توفير جميع سبل الراحة والأمان للمرأة السوهاجية، وتثقيفها من الناحية الصحية، والعمل على الحد من الزيادة السكانية.

حضر الورشة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وكمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسمير أحمد أبو رية مدير عام الإدارة العامة للخطط السكانية بالمجلس القومي للسكان، والدكتورة وفاء حمدي مقررة فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وممثلي الأزهر والكنيسة.