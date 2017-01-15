محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير شاطئ الغرام

تابع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح اعمال تطوير شاطئ الغرام والتى تشمل اقامة مسرح شاطئ وتمثال للفنانة ليلى مراد ومحلات وكافتيريات ومنطقة انتظار للسيارات و غيرها والتى تنفذها الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وباشراف مديرية اسكان المحافظة ضمن أعمال التطوير التى شهدتها محافظة مطروح هذا العام لتحتل مكانتها السياحية والحضارية

حيث وجه محافظ مطروح بسرعة بمراجعة مدى تناسق تركيب اعمدة الانارة الديكورية مع سهولة حركة السيارات بالموقع ، بالاضافة الى اعمال الدهانات والرصف وغيرها كذلك التنسيق مع عميد كلية الاثار بجامعة مطروح والمختصين بشأن مراجعة تمثال ليلى مراد قبل وضعه فى موقعه النهائى وبدء اعمال التثبيت والتجميل، كما وجه بتدبير الحراسة والتامين اللازم للحفاظ عل المنشاءات الجديدة.

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