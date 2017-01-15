محافظ الوادي الجديد : دخول 7 مدارس جديدة الخدمة التعليمية بالمحافظة

أعلن اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادي الجديد، عن دخول عدد 7 مدارس جديدة الخدمة التعليمية بمراكز المحافظة المختلفة ،وذلك خلال العام الدراسي 2019/2020 بتكلفة مالية بلغت 35.3 مليون جنيه .

يأتي ذلك في إطار العمل على تغطية كافة القرى بالخدمات التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب بمراحل التعليم المختلفة ، حيث أكد الزملوط أن تلك المدارس سيتم دعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المعلمين والقائمين عليها، وتنمية قدرات الطلبة وفق أحدث الوسائل التعليمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم التداوي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أن المدارس التي تم إنشاؤها هي مدرسة القلمون الثانوية ومدرسة البئر الوسطاني تعليم أساسي ومدرسة الشهيد مصطفي السعيد تعليم أساسي ومدرسة الغرغور للتعليم الأساسي ومدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي وذلك بمركز الداخلة بتكلفة ماليه 25.63 مليون جنيه.

أما مركز الخارجة فضم مدرسة المنيرة الثانوية بتكلفة 6.32 مليون جنيه ، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة قسطل والعوينة للتعليم الأساسي بمركز بلاط بتكلفة 3.13 مليون جنيه .



