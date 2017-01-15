دور الأمومة والطفوله بالأقصر في حماية الأطفال من العنف والاستغلال

استقبل محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وفد من المجلس القومي للطفولة والأمومة وأعضاء وحدة حماية الطفل، وذلك لبحث إقامة برنامج تدريبي بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، بالتعاونمع أعضاء وحدة حماية الطفل وبرنامج الأغذية العالمي بخصوص الأطفال المعرضة للخطر والتدخل السريع لإنقاذه.



قال سليمان، خلال اللقاء، إنه لا بد من الاهتمام بالأطفال خاصة تحت سن 15 عام المعرضين للخطر، وحمايتهم من العنف، والاستغلال والإيذاء، والانتهاك وتطوير أوضاعهم ومراقبتهم، وأيضا التدخلالسريع للأطفال الذين يعملون في ظروف خطرة لا تتناسب مع أعمارهم، وتقديم الخدمات المناسبة لإزالة الخطر عنهم، وكذلك تفعيل دور منظمات المجتمع المدني فى تنمية وخدمة المجتمع وحماية الأطفالضد جميع اشكال العنف.

وأكد ضرورة التعامل الفوري مع جميع الشكاوى التي ترد إلى وحدة حماية الطفل، وتذليل كل العقبات التي تواجهها لحماية الاطفال من العنف والاستغلال والإيذاء والانتهاك.