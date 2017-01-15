انطلاق مبادرة "عينك في عنيا" لمكافحة مسببات العمى بالبحر الأحمر

انطلقت برعاية اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم بمدينة القصير مبادرة "عنيك في عنيا" لمكافحة مسببات العمى، والتي تقام برعاية رئاسة الوزراء، وامتدادًا لقوافل المبادرة بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم الكشف وصرف الدواء وعمل مقاسات نظارات وتشخيص عمليات لعدد 650 مواطنًا من أهالي القصير.



وقالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، إن القافلة تحظى بدعم محافظ البحر الأحمر، وتوفير كل سبل الدعم لتسهيل عمل القوافل وخدمة غير القادرين.

كما أشارت إلى أن أعمال القافلة نجحت ولأول مرة في الكشف على 4000 مواطن وتوزيع 1800 نظارة طبية، وإجراء 203عملية جراحية بالمجان لغير القادرين بحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

هذا وأكد المحافظ دعمه الكامل للمبادرة وتحقيق الهدف منها للحفاظ على صحة أهالي المحافظة، مشيرًا إلى أهمية هذه القافلة والتي تهتم بأحد أهم أعضاء جسم الانسان، لافتًا إلى أنه سيستمر في توفير كل التسهيلات وتزييل كل العقبات لتقوم المبادرة بالوصول إلى كل أبناء المحافظة، موجهًا الدعوة لكل الأهالي للكشف وذلك للاطمئنان، أو تلقى العلاج، فالصحة هي أغلى ما يمتلكه الإنسان.



