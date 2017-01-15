القاهرة تحافظ على الصدارة خلال الموجة 14 لاسترداد أراضى الدولة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحى المقطم تمكنت من ازالة التعديات على 15 حالة باجمالى ٨١٥٦ م2 من أملاك الدوله بالاضافة إلى تنفيذ 27 قرار إزالة علي أملاك وزارة الرى بحى حلوان بمساحة 1094 م .

كما تم استرداد قطعة أرض خاصة بالتقنين قانون 144 لسنة 2017 على أملاك الدولة بمساحة 1450 م2 الاضافة الى ما تم استرداده حتى الان بالموجة 14 والذى يبلغ 26.7مليون م2 لتحافظ العاصمة على صدارتها فى استرداد الأراضى .



جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة استرداد اراضى الدولة المعتدى عليها وازالة التعديات عنها .



كان محافظ القاهرة قد أكد ان الدولة لن تفرط في شبر واحد من الاراضي المتعدي عليها مشيراً إلى أن محافظة القاهرة قامت منذ بداية الموجة 14 وحتى الآن باسترداد 23حالة :6حالات تخص جهات الولاية باجمالي مساحة 33153 م2 ( حالة تابعة لوزارة الاثار-4حالات تحت ولاية وزارة الاثار - وحالة واحدة ولاية الاصلاح زراعي) و17حالة تخص محافظة القاهرة بمساحة 26.6مليون م2 بمايعادل 6349.5 فدان وتشمل قرارات ازالة من المحافظة بالاضافة إلى الحالات ذات المساحات الكبيرة التي لم تلتزم بالمهلة الاخيرة الخاصة بتقنين الاوضاع .



و شملت عمليات الازالة رفع التعديات عن أراضى بمساحة تقارب 25 مليون م2 ومليون ونصف م2 بالبساتين و30ألف م2 بالسلام أول

و5500م2 بالمعادى بالاضافة إلى مساحات أخرى بأحياء عين شمس والوايلى وغرب مدينة نصر وطرة وحدائق القبة والمطرية .



