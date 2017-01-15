الفيوم: تحرير 788 محضر تمويني متنوع

أعلنت محافظة الفيوم عن تحرير 788 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة، وضبط 2376 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملات مكثفة بمختلف مراكز الفيوم خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.



أوضح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 656 كيلوجرامًا لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر، كما تم ضبط 324 دجاجة مذبوحة مجهولة المصدر، و1200 دجاجة مجمدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 1720 كيلوجرامًا من أسماك مجمدة منتهية الصلاحية.

وأضاف أن الحملات تمكنت أيضًا من ضبط 7250 كيلو جرام دقيق مخابز تجميع وتصريف مخالف، و6600 كيلو جرام دقيق فاخر، فضلًا عن مخالفات عدم الاحتفاظ بفواتير تجميع سلع تموينية شملت 200 كيلو جرام سكر تمويني و360 زجاجة زيت و200 كيلو جرام أرز، و10 طن سمسم، و2 طن فول سوداني، وطن ملح منتهي الصلاحية، ومخالفة لتجميع 1220 قطعة شيكولاتة بعلامة تجارية مقلدة، و7500 كيلو جرام سماد مهرب.

كما أكد وكيل وزارة التموين أنه حُرر خلال الحملات محضر استيلاء على مقررات تموينية مدعمة بمبلغ قدره 110 ألف جنيه، ومحضر لتجميع وتهريب 700 لتر سولار مدعم.



