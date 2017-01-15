محافظ أسيوط يعلن فتح منافذ متحركة لبيع اللحوم والمواد الغذائية المخفضة

استهل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط لقائه الدوري بأهالي مدينة أسيوط الجديدة - وسط حضور جماهيري كبيرــ بالإعلان عن وضع خطة لتعديل مسارات خطوط السيارات داخل المدينة لخدمة سكان الأحياء والتجمعات السكانية، فضلًا عن توفير منافذ متنقلة لبيع المواد الغذائية واللحوم والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة داخل المدينة بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ومديرية أمن أسيوط، وتسليم النادي الرياضي بالتوسعات الجنوبية الشرقية إلى مديرية الشباب والرياضة لتشغيله كمتنفس للأهالي والسكان المقيمين وتفعيل الأنشطة به وتحقيق الجذب السكاني للمدينة، والذي نال رضا واستحسان المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتور خالد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة.

وأشار المحافظ – خلال اللقاء – إلى التنسيق مع مديرية الصحة والسكان بسرعة تجهيز بعض الوحدات الصحية بمراحل مشروع ابني بيتك لتشغيلها لخدمة سكان تلك المناطق، لافتًا إلى توفير جميع الأمصال والأدوية بالمستشفى الجامعي بالمدينة، معلنًا عن تشغيل مسجد بمدينة الرحاب وتوفير خطيب له بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وحل بعض مشكلات بعض المدارس بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة.

واستمع المحافظ إلى طلبات ومشاكل المواطنين والتي تعلقت ببعض مقترحات خطوط سير السيارات داخل وخارج المدينة والاستجابة السريعة لبعض الطلبات المتعلقة بالتربية والتعليم والكهرباء والمياه والتراخيص وتعديل مسارات خطوط سيارات نقل الركاب الداخلية لخدمة الأهالي بالتجمعات المختلفة والإعلان عنها على صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وتركيب بانرات ولافتات إرشادية وعمل مظلات وتندات للمواطنين.