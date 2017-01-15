رصف الطرق المرفقة في مركز سيوة بمطروح

تابع اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح اليوم السبت، بدء أعمال رصف وتطوير الطرق المنتهية بها أعمال الشبكات الرئيسية للصرف الصحي في نطاق مركز ومدينة سيوة، وخاصًة طرق مدخل المدينة.

صرح بذلك اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، مؤكدًا أنه تم البدء في أعمال الرصف لعدد تفريعتين، أولها من مدرسة سيدي رحيم مرورًا بقسم شرطة سيوة ومجلس المدينة وحتى مستشفى سيوة المركزي، والثانية من أمم المدرسة مرورًا بقسم شرطة سيوة وميدان السوق حتى مستشفى سيوة المركزي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق بمطروح و الشركة المنفذة للأعمال بمدينة سيوة.

وشدد محافظ مطروح على سرعة الانتهاء من الأعمال للتيسير على المواطنين وضيوف مدينة سيوة.



