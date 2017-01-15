أفضل وصفات لتحضير سيروم فيتامين سي للوجه

البشرة بحاجة إلى التغذية والترطيب العميق، وفي هذه الحالة لن تجدي أفضل من فيتامين سي للبشرة لتحقيق ذلك، فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تترك البشرة نضرة وخالية من الشوائب، وفي هذا التقرير سنوافيكِ بأفضل وصفات لتحضير سيروم فيتامين سي للوجه.



— سيروم فيتامين سي بزيت جوز الهند

السيروم من فيتامين سي فهو يعمل على تعزيز صحة البشرة، وجمال الوجه بنسبة كبيرة، نظرًا لاحتواء مكوناته على زيت جوز الهند الممتاز، لتنعيم، ترطيب، وتفتيح البشرة. يساعد سيروم فيتامين سي بجوز الهند على شد ترهلات البشرة بشكل كبير، وابراز نضارتها وحيويتها. هذا فضلًا عن دوره الفعال في علاج مشكلة حب الشباب، التي تتعرض لها الكثير من الفتيات. بالإضافة إلى علاج مشكلة الهالات، والدوائر السوداء الموجودة حول العين. عليكِ بإعداد سيروم فيتامين سي بزيت جوز الهند من داخل منزلك بطريقة بسيطة وسهلة.

المكونات



كبسولة واحدة من فيتامين c

كوب من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح

ملعقة من زيت اللوز

طريقة التحضير



1- اخلطي كبسولة واحدة من فيتامين سي مع كوب من زيت جوز الهند.

2- امزجي الفيتامين مع الزيت جيدًا.

3- أضيفي لهما ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح، وملعقة من زيت اللوز.

4- اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على سيروم ممتاز للبشرة.

5- ضعي السيروم في زجاجة داكنة اللون.

6- احتفظي بها في الثلاجة، وكل يوم قومي بتطبيق السيروم على بشرتكِ بعد غسلها لمدة أسبوع.

— مكونات سيروم فيتامين سي مع ماء الورد:



2 ملعقة كبيرة من ماء الورد

1 قرص من فيتامين C

1 كبسولة من فيتامين E

2 ملعقة كبيرة من جل صبار

طريقة تحضير سيروم فيتامين سي مع ماء الورد:

ضعي ماء الورد وفيتامين سي في وعاء، وقلبي جيداً.

أضيفي فيتامين E، وجل الصبار.

ضعي السيروم في علبة داكنة، واحفظيه في الثلاجة لمدة أسبوعين.



