6 نصائح للعناية بالبشرة الجافة

في العادة تتطلب البشرة الجافة منك العناية بها بشكلٍ دائم، فهي معرضة أكثر من غيرها لبروز التشققات المزعجة بطبقة بيضاء رقيقة، والبقع الحمراء وذلك نتيجة الجفاف التي تعاني منه. وفي فصل الخريف من الطبيعي أن تتغير الأجواء المناخية التي تؤثر بدورها بشكلٍ مباشر على بشرتك، ولتتمكني من الإهتمام بها بشكلٍ صحيح اليك هذه النصائح الضرورية.

- لطالما تحدثنا عن تنظيف البشرة ولكن إذا كانت جافة لا تبالغي بالقيام بهذه الخطوة، إذ يكفي أن تقومي بها مرّة في الصباح ومرّة أخرى قبل الخلود الى النوم. ولكن الأهم أن تختاري المنظف المخصص للبشرة الجافة، فهو أساسي في مجال العناية بها.

- إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة لا تتخلي أبداً عن الكريم المرطب، فهو يعمل بشكلٍ أساسي على التقليل من نسبة الجفاف فيها وبالتالي يضمن تغذيتها وحمايتها من التعرض للمشاكل الأخرى.

- قبل وضع الكريم المرطب على الوجه عليك إستخدام واقي الشمس، بهدف حمايتها من الأشعة ما فوق البنفسجية المضرّة لكل أنواع البشرة.

- لتتخلصي من مشكلة جفاف بشرتك ومن الجلد الميت الموجود عليها، اعمدي على تقشيرها كل أسبوع أو أسبوعين من خلال المستحضرات التي تساعدك على إنجاز هذه الخطوة.

- لا تتخلي عن فوائد الماسكات المخصصة للبشرة الجافة، وقومي بإستعمالها مرّة في الأسبوع وستلاحظين مدى تحسن بشرتك وتحررها من الجفاف.

هناك بعض الماسكات والمستحضرات التي تحتوي على مواد طبيعية كماء الورد والأفوكادو مثلاً، وهي مفيدة كثيراً لبشرتك.

- تذكري دائماً ضرورة شرب كميات وافرة من الماء يومياً، بالإضافة لتناول الخضار والفواكه الغنية بالفيتامينات فهي تحرص على تغذية البشرة وتساهم في المحافظة على إشراقها ونضارتها.