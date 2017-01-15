وصفات طبيعية لترطيب البشرة وتهدئة التهاباتها

تتعرض الكثير من الفتيات إلى العديد من مشاكل البشرة نتيجة استخدامهن الدائم لمستحضرات التجميل التى كثيراً ما تعمل على تقشف البشرة وتدهور حالتها وبريقها على المدى البعيد، ما يتسبب للعديد منهن فى كثير من مشاكل البشرة، كما يزداد الأمر مع بعض الفتيات أثناء فصل الصيف، حيث المصيف وتعرضهن الدائم للشمس الحارقة طوال هذا الفصل، لذا نقدم لك اليوم وصفات طبيعية يمكنك إعدادها فى المنزل تمكنك من ترطيب بشرتك وتخلصك من الالتهابات بشكل سريع وآمن، وذلك وفقاً لما ذكر على موقع"BrightSide" .

-الفازلين:

للفازلين فاعلية خاصة فى تهدئة حروق الجسم واحمراره، وكذلك تقشفه والالتهابات، لذا قومى بوضعه عقب تعرضك للشمس مباشرة لتهدئة البشرة.

-وصفة الألوفيرا:

طريقة الاستخدام:

نقوم باستخراج جل الألوفيرا من ورق الصبار.

ومن ثم يوضع الجل على البشرة، ويترك لمدة 45 دقيقة.

ثم يغسل الجلد بالماء البارد، وتكرر هذه الوصفة مرة يومياً حتى تحصلين على النتائج المرغوبة.



