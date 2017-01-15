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مقادير فيليه السمك مع الخضار لرجيم صحي
- برش ليمون : 1 حبة
- البطاطا : 1 حبة (مقطعة مكعبات)
- الكوسا : 1 حبة (مقطعة مكعبات)
- الجزر : 1 حبة (مقطع مكعبات)
- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الخردل : ملعقة كبيرة
- الماسترد : ملعقة كبيرة
طريقة تحضير فيليه السمك مع الخضار لرجيم صحي
1. نخلط قطع البطاطا والكوسا مع الكزبرة وبرش الزنجبيل عليهم وبرش الليمون ونرش الملح والفلفل الأسود.
2. نضع زيت زيتون وملعقة الماسترد في وعاء ونضيف فيليه السمك السلمون ونتبله من الجهتين بالخليط.
3. فى صينية نضع زيت زيتون وفيليه السمك السلمون المتبل ويدخل إلى الفرن لمدة 5 دقائق حتى يتشوح.
4. نوزع الخضراوات في صينية الفيليه ونغلف الصينية بورق الأولمنيوم ونضعها في الفرن على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة.
5. بعد مرور 30 دقيقة نفتح الفرن ونرفع ورق الأولمنيوم ونتركه للمدة الباقية وهي 15 دقيقة حتى يحمر.
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