فيليه السمك مع الخضار لرجيم صحي

1. نخلط قطع البطاطا والكوسا مع الكزبرة وبرش الزنجبيل عليهم وبرش الليمون ونرش الملح والفلفل الأسود.

2. نضع زيت زيتون وملعقة الماسترد في وعاء ونضيف فيليه السمك السلمون ونتبله من الجهتين بالخليط.

3. فى صينية نضع زيت زيتون وفيليه السمك السلمون المتبل ويدخل إلى الفرن لمدة 5 دقائق حتى يتشوح.

4. نوزع الخضراوات في صينية الفيليه ونغلف الصينية بورق الأولمنيوم ونضعها في الفرن على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة.

5. بعد مرور 30 دقيقة نفتح الفرن ونرفع ورق الأولمنيوم ونتركه للمدة الباقية وهي 15 دقيقة حتى يحمر.