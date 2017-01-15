تنسيق المكياج مع الحجاب الأبيض

لتكتمل أناقة حجابك بشكل يُبرز جمالك، تعرفي معنا على الخطوات الواجب اتباعها للحصول على مكياج مميز متناسق مع الحجاب الأبيض:







مكياج الوجه:

نظفي بشرتك باستخدام غسول بشرة مناسب لنوع بشرتك، ثم ضعي المرطب عليها.

طبقي كريم الأساس من النوع الخفيف بدرجة لونية مناسبة للون بشرتك.

ضعي الكونسيلر تحت عينيك لإخفاء الهالات السوداء، وعلى بشرتك إن كانت تعاني من آثار الحبوب أو الندبات.

ضعي القليل من البلاش الوردي على وجنتيك لتزيدي الإشراقة في وجهك وتدعمي نضارته. ولا تنسي وضع القليل من الهايلايتر عند أعلى خدّيك لتعطي المكياج مزيداً من الحيوية.









مكياج العيون:

الآي لاينر: يمكن رسم الآي لاينر على كل من الجفن العلوي والسفلي بشكل متوازي وموازي للرموش تماماً، أو رسمه على الجفن العلوي فقط، اختاري من الأسلوبين ما يناسب شكل وجهك.

ظلال العيون: يمكن اختيار المكياج السموكي الداكن مع أحمر شفاه نيود، أو اختيار ظلال عيون وردية مع أحمر شفاه قوي كالأحمر، أو ظلال عيون وردية مع أحمر شفاه نيود، اختاري أحد هذه الأساليب بشكل يناسب لون بشرتك وشكل وجهك وطبيعتك.

الماسكارا طبقيها على رموشك بعدة طبقات لتزيد من اتساع عيونك مما يمنحها مزيداً من السحر والجاذبية.





ضعي القليل من بودرة الخدود بدرجة ملائمة للون بشرتك مثل الخوخي، الوردي الفاتح، والمشمشي، لتزيدي من جمال وجنتيك.









وكنصيحة للمحجبات يجب تطبيق المكياج على البشرة قبل وضع الحجاب لتضمني تغطية كاملة لكل بشرة وجهك، ولكي لا يتلطخ حجابك الأبيض بكريم الأساس.