وصفتين لتفتيح البشرة من مطبخك

امتلاك بشرة فاتحة وصحية من أكثر الأشياء التى تحلم الفتيات بتحقيقها، لما تضفيه على إطلالاتهن من مظهر صحى وجذاب، لذا تلجأ الكثيرات للبحث عن أفضل أنواع الكريمات و لكن الكثير منها يحتوى على مواد كيماوية تضر البشرة ، نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية التى تساعدك فى تفتيح بشرتك بخطوات بسيطة.

1- كريم تفتيح بالليمون

زبادي و ليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

كوب زبادي

3 قطرات من ماء

طريقة التحضير:

اضيفى ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع كوب من الزبادي، ومعهم من 2 إلى 3 قطرات من ماء الورد، وضعيها في وعاء، ثم قومي بتقليب المكونات معًا حتى تتجانس.

انقلى الخليط فى وعاء آخر محكم الغلق، واحفظيه فى الثلاجة، ويظل هذا الكريم صالح للاستخدام لمدة أسبوعين على الأكثر، لكن تخلصى منه إذا لاحظت أى علامات لتكون العفن.

ضعى الكريم فى المساء ولأفضل النتائج استخدميه يوميًا.

من فوائد هذا الماسك:

يحتوى عصير الليمون على فيتامين "سى" الذى يعرف بقدرته على إبطاء الخلايا التى تفرز الميلانين فى البشرة مما يساعد على منع البشرة من التلوّن أو الاسمرار، كما أن الزبادى يحتوى على حمض اللاكتيك الذى يساعد على تقشير وتفتيح البشرة، ويعمل ماء الورد على تهدئة التهاب البشرة وتخفيف أى احمرار بها.

2- كريم التفتيح باللوز

المكونات:

5 إلى 6 حبات لوز

كوب من الزبادى

ملعقة صغيرة من العسل

2 ملعقة صغيرة من عصير ليمون

طريقة التحضير:

ضعى 5 إلى 6 حبات من اللوز الكامل غير المملح فى وعاء واطحنيه حتى تحصلى على قوام ناعم كالمسحوق، ويمكنك استخدام الخلاط أو مطحنة القهوة لطحن اللوز.

اخلطى اللوز المطحون مع العسل والزبادى وعصير الليمون، وقلبى المكونات معًا حتى تتجانس تمامًا.

عند الانتهاء من خلط جميع المكونات انقلى الكريم إلى أى وعاء محكم الغلق واتركيه فى الثلاجة حتى لا يفسد الزبادى.

يبقى الكريم صالحًا لمدة أسبوعين على الأكثر أيضًا، لكن تخلصى منه إذا لاحظت أى علامات على تكون العفن.

من فوائد هذا الماسك:

من فوائد اللوز أنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين "هـ"، وهو مضاد للأكسدة ويمنع ضرر الشمس واسمرار البشرة.

ادهنى بشرتك بالكريم قبل الخلود إلى الفراش، نظرًا لأن حمض اللاكتيك الموجود فى الزبادى يجعل بشرتك حساسة تجاه الشمس، ويفضل ألا تستخدميه أثناء النهار.

ضعيه ليلًا قبل الخلود إلى الفراش للحصول على أفضل النتائج.

تأكدى من غسل وجهك من الكريم فى الصباح بالماء الدافئ والغسول، وضعى الواقى من الشمس قبل الخروج من المنزل.



